Пользователи Сети осудили Гейтса

Пользователям Сети не понравилось поведение основателя Microsoft, бизнесмена Билла Гейтса. Его обвинили в лицемерии из-за празднования дня рождения на яхте у берегов Турции незадолго до участия в климатической конференции в Шотландии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на посты в Twitter.

Пользователи обратили внимание, что яхта является одним из самых вредных для климата средств передвижения. Несмотря на это, Гейтс все равно воспользовался этим транспортным средством.

«Он будет говорить мне, что нужно потреблять меньше ресурсов», — отметил пользователь под ником JohnMajinjon.