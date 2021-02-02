Пользователи Сети ополчились против Максаковой после интервью с ней

Бывшая солистка Мариинского театра рассказала о непростых ситуациях из своей жизни. Она призналась, что мечтает нормализовать отношения с семьей. Также она отметила, что не понимает, чем не угодила собственным родственникам после переезда в Киев. Также знаменитость пожаловалась на действия супруги своего брата. Как уточнила артистка, невестка забрала ее детей и не хочет налаживать общение.

«В какой-то момент она собирает моих детей, а потом говорит, что они обсудили меня и решили, что я ку-ку…», — заявила Максакова.

Большое число людей в интернете остались недовольны позицией звезды: «О, Господи, ну всех подряд на телевидение тащат! Зачем эта передача с ней?! Неужели нет достойных людей, про судьбы которых нам интересно знать», «Предательство совершено, назад дороги нет», «Приехала деньги зарабатывать на интервью».