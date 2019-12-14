Пользователи разглядели в Instagram Шнура рекламу снюса. Он ответил стихами

Источник фото: instagram.com/shnurovs

В рекламном тексте, который сопровождает фотографию музыканта говорится, что сам Сергей Шнуров курильщик с большим стажем, но с недавнего времени перешел на новый способ употребления никотина без табака, дыма и горения.

«Необходимо и важно знать, что никотин вызывает привыкание и не предназначен для тех, кому меньше 18-ти лет», — подчеркивается в сообщении. На сайте производителя указано, что речь идет о никотиновых пэках, которые размещаются под верхней губой. Во время использования никотин вместе с ароматизаторами высвобождается и абсорбируется в организме. Вместо табака там присутствует чистый никотин.

Часть пользователей выступила против такой рекламы в аккаунте артиста о чем тут же сообщила ему в комментариях.

Источник фото: instagram.com/shnurovs

Другая часть обвинила производителя, что под видом пэков продаются снюсы, опасные для здоровья.

Источник фото: instagram.com/shnurovs

В ходе спора комментаторы пришли к выводу, что снюсы опаснее, чем спайсы. Особенно в комментариях начали переживать за детей, которые под влиянием Шнурова побегут скупать этот продукт. «Вот после таких реклам они (дети — прим. ред.) еще больше будут это покупать. Обожрутся, потом при смерти падают», — указала в комментирии пользователь под ником anna99xxz.

Сам артист, увидев перепалку на своей странице по уже сложившейся традиции ответил стихами, в которых он напомнил, что рядом с рекламой несколько раз есть слова 18+.

Источник фото: instagram.com/shnurovs

Между тем, сам Instagram не показывает рекламу людям младше 18 лет. При попытке войти на пост артиста с рекламой появляется следующая заглушка.