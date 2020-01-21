21 января 2020, 16:43
Пользователи Instagram раскритиковали блогершу за чаевые доставщику пиццы
Известная инста-дива из США попыталась приумножить популярность, оставив две тысячи долларов на чай доставщику пиццы. Эффект получился обратным. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Подписчики видеоблогерши Габи де Мартино были возмущены ее эпатажной выходкой. Они обвинили девушку в расточительстве, не забыв добавить, что она «хорошо работает языком в интернете».
Все же часть комментаторов порадовалась за курьера, которому посчастливилось получить 2020 долларов чаевых. Молодой человек дал интервью местному телеканалу, в котором поделился, что частью денег собирается покрыть долги, а оставшиеся подарит маме — просто так, без повода.