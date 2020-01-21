Пользователи Instagram раскритиковали блогершу за чаевые доставщику пиццы

Подписчики видеоблогерши Габи де Мартино были возмущены ее эпатажной выходкой. Они обвинили девушку в расточительстве, не забыв добавить, что она «хорошо работает языком в интернете».

Все же часть комментаторов порадовалась за курьера, которому посчастливилось получить 2020 долларов чаевых. Молодой человек дал интервью местному телеканалу, в котором поделился, что частью денег собирается покрыть долги, а оставшиеся подарит маме — просто так, без повода.