    21 января 2020, 17:52

    Пользователей Сети взволновал роман внучки Ротару с французским миллионером

    Ирина Нагайникова

    18-летняя София Евдокименко стала появляться на фотографиях в Instagram-аккаунте француза Марко Дюмениля. Поклонники волнуются. Об этом сообщил портал «Утро.ру».

    По слухам, избранник внучки певицы Софии Ротару — миллионер.

    Евдокименко ответила на вопросы журналистов, что они действительно встречаются. Однако девушка отказалась раскрыть подробности.

    Подписчики девушки в соцсети Instagram (а их у нее более 150 тысяч) обеспокоились из-за ее отношений.

    «Она очередная кукла у него», «Прекрасная пара», «Не она первая, не она последняя», — прокомментировали в соцсети фотоснимки на странице Дюмениля.

    По некоторым данным, знакомство избранника Софии с ее родителями уже состоялось. Однако подробности не раскрываются.