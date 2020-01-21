Пользователей Сети взволновал роман внучки Ротару с французским миллионером

По слухам, избранник внучки певицы Софии Ротару — миллионер.

Евдокименко ответила на вопросы журналистов, что они действительно встречаются. Однако девушка отказалась раскрыть подробности.

Подписчики девушки в соцсети Instagram (а их у нее более 150 тысяч) обеспокоились из-за ее отношений.

«Она очередная кукла у него», «Прекрасная пара», «Не она первая, не она последняя», — прокомментировали в соцсети фотоснимки на странице Дюмениля.

По некоторым данным, знакомство избранника Софии с ее родителями уже состоялось. Однако подробности не раскрываются.