    06 апреля 2020, 12:47

    Пользователей Сети удивил статус Меган Маркл

    Анастасия Кременчугская

    Меган Маркл оставили статус принцессы Великобритании. В Сети появилось свидетельство о рождении ее ребенка Арчи Маунтбеттен-Виндзора. Об этом написало РИА ФАН.

    В свидетельстве указано имя и род занятости Маркл. Она осталась принцессой Соединенного Королевства. Сообщается, что в графе отражен не титул Меган Маркл, а ее род занятий.

    Также выяснилось настоящее имя канадской актрисы. С рождения ее назвали Рейчел. Меган ее стали называть позже.