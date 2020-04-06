Пользователей Сети удивил статус Меган Маркл

В свидетельстве указано имя и род занятости Маркл. Она осталась принцессой Соединенного Королевства. Сообщается, что в графе отражен не титул Меган Маркл, а ее род занятий.

Также выяснилось настоящее имя канадской актрисы. С рождения ее назвали Рейчел. Меган ее стали называть позже.