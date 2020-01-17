Пользователей Сети растрогал Малыш Йода на руках у Лукаса

На фото создатель киносаги «Звездные войны» Джордж Лукас держит на руках Малыша Йоду, который впервые появился в новом сериале «Мандалорец». Снимок Лукаса умилил пользователей Сети. Одни «потеряли дар речи», другие назвали продюсера «гордым дедушкой», третьи заметили, что на фото запечатлены две легенды.

Сразу после появления игрушка Малыша Йоды стала самой продаваемой. Перед Новым годом он стал абсолютным фаворитом среди бестселлеров Amazon. Фигурка стоит чуть меньше 25 долларов. В перерасчете на российские рубли это около полутора тысяч.

По данным издания, премьера сериала «Мандалорец» состоялась осенью прошлого года на стриминговом сервисе Disney+. Многосерийный фильм повествует об одиноком наемнике, который живет среди отребья на задворках обитаемого мира. Мандалорца сыграл актер Педро Паскаль, известный ролью принца Оберина Мартелла в фэнтезийном сериале «Игра престолов» по мотивам книг Джорджа Мартина.