Эксклюзив 15 августа 2023, 19:37 «Получил по лицу». Комик Тисенко рассказал подробности о потасовке со своим участием Участник «Comedy Баттл» Тисенко опроверг сообщения о жестоком избиении в Москве Соцсети

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Стендап-комик, участник «Comedy Баттл» Николай Тисенко прокомментировал сообщения о том, что его избили в Москве. В беседе с «360» артист отметил, что СМИ слишком приукрасили события, которые произошли на самом деле.

Ранее в Сети появилась информация о том, что комика жестоко избили в столице. После этого он якобы попал в больницу с сотрясением мозга, писал РЕН ТВ.

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«В Петербурге я выступал с театром импровизации, после концерта мы с коллегами пошли прогуляться по городу. На одной из улиц увидели, как человека избивают двое мужчин. Я не смог пройти мимо и попытался за него вступиться. Хотел по-мирному договориться, а в итоге получил удар по лицу. На этом все и закончилось. Получается, что самого избиения не было», — пояснил комик.

Тисенко объяснил, что приехавшие на место ЧП врачи скорой помощи порекомендовали ему пройти обследование в клинике.

«Поэтому, как только я вернулся в Москву, на всякий случай сделал снимок. После этого мне сказали, что все хорошо», — добавил юморист.

Сейчас Тисенко готовится к мастер-классу в Москве и отклоняться от рабочего графика не планирует.

Ранее стало известно, что саунд-продюсера певца Тимы Белорусских избили в Москве. Неизвестный напал на него возле стриптиз-клуба.