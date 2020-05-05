«Полтора месяца не выходила из дома». Актриса Васильева рассказала, как заразилась коронавирусом

Актриса Татьяна Васильева не представляет, когда могла заразиться коронавирусом. После введения в стране режима самоизоляции, она практически не выходила из дома — только в магазин и аптеку, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Об этом актриса рассказала изданию Sobesednik.ru.

Я полтора месяца почти не выходила из дома — ходила в аптеку и в магазин. В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором Татьяна Васильева.

Она подчеркнула, что людям необходимо прислушиваться к своему организму. Именно благодаря этому актриса решила вызвать скорую помощь — она «почувствовала опасность».

Ранее стало известно, что знаменитая 73-летняя актриса попала в больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию и сделали тест на коронавирус. Однако, по словам Васильевой, результатов анализа пока нет. Болезнь протекает без серьезных осложнений, легкие поражены несильно, поэтому ей разрешили лечиться от COVID-19 дома. Актриса надеется, что болезнь не примет более серьезную форму, но готова к любому развитию событий. Она уже запаслась необходимыми лекарствами, а также подумывает о более серьезных методах лечения.

«Если что, закажу себе инъекции в легкое, в сердце. Есть надежный врач», — заключила она.

Ранее коронавирусную инфекцию обнаружили и у других российских знаменитостей. В их числе — Лев Лещенко, Надежда Бабкина и Александр Васильев.