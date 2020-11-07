Полсотни музыкантов выпустили альбом-трибьют к 40-летию ДДТ

Опубликован большой сборник «Территория ДДТ» в честь 40-летия группы. В записи альбома приняли участие более 50 музыкантов.

В сборник вошли 48 каверов на песни ДДТ. Среди них «Родина», «Просвистела», «Капитан Колесников», «Ветер», «Летели облака», «Я получил эту роль» и другие. Композиции записывали Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Маша Мария, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen. Создание альбома заняло целый год.

Трибьют должен был выйти к началу юбилейного тура ДДТ, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на 2021 год.

Юрий Шевчук также анонсировал выход нового альбома группы. Он пообещал, что выберет для пластинки лучше песни среди написанных за последние два года. Также музыкант поделился, что 2020 год действительно был тяжелым для всех и у него даже есть композиция про этот период.

В конце октября «Газета.ру» писала, что песни экс-участника группы ДДТ признали экстремистскими. Речь идет о коллективе «Электрические партизаны», основанном Вадимом Курылевым. Он входил в состав ДДТ с 1986 по 2002 годы.