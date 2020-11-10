Польских заявила о необходимости занять Светличную работой

В конце октября нынешнего года СМИ писали, что от Светличной хотят избавиться родственники. По словам знаменитости, ее сын и внучка хотели отправить ее на тот свет, чтобы получить квартиру. Звезда «Бриллиантовой руки» обратилась по этому поводу в полицию.

Как считает Польских, Светличная сильно сгущает краски. Артистка объяснила, что со старшим сыном у женщины сложились сложные отношения. Галина Александровна отметила, что младший сын Светланы Афанасьевны трагически умер. Это сильно отразилось на ее психике, пишет сайт «Утро.ру».

«Света — прекрасная актриса, и если бы занять ее работой, дать роль, она перестала бы ходить на телешоу и придумывать всякие несуразности», — подчеркнула Польских.