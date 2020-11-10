10 ноября 2020, 12:54
Польских заявила о необходимости занять Светличную работой
Советская и российская актриса Галина Польских заявила о необходимости занять артистку Светлану Светличную работой. По ее мнению, женщина должна показывать свой талант в кино, а не ходить по телевизионным шоу, сообщила «Экспресс Газета».
В конце октября нынешнего года СМИ писали, что от Светличной хотят избавиться родственники. По словам знаменитости, ее сын и внучка хотели отправить ее на тот свет, чтобы получить квартиру. Звезда «Бриллиантовой руки» обратилась по этому поводу в полицию.
Как считает Польских, Светличная сильно сгущает краски. Артистка объяснила, что со старшим сыном у женщины сложились сложные отношения. Галина Александровна отметила, что младший сын Светланы Афанасьевны трагически умер. Это сильно отразилось на ее психике, пишет сайт «Утро.ру».
«Света — прекрасная актриса, и если бы занять ее работой, дать роль, она перестала бы ходить на телешоу и придумывать всякие несуразности», — подчеркнула Польских.