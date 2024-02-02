Эксклюзив 02 февраля 2024, 17:23 «Полон творческих планов». Слухи о госпитализации Дроздова опровергли Дочь Дроздова и его друг Мирошник опровергли госпитализацию телеведущего РИА «Новости»

Читать 360tv в

Легендарный телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо, информация о его госпитализации действительности не соответствует. Об этом сообщил «360» друг ученого, художник Константин Мирошник.

«Да все это вранье. Все нормально и отлично, он у друга находится в центре города, я ему сейчас звонил. Он сопровождает супругу, ей надо лечить зуб», — пояснил он.

Реклама

Мирошник отметил, что Дроздов полон творческих планов и готовится снимать сразу несколько пилотных серий новой программы.

«Он будет рассказывать про 10 животных, которые описаны в его книге», — пояснил собеседник «360», добавив, что 3 февраля телеведущий собирается посетить открытие выставки в Подмосковье.

Дочь ученого Елена Дроздова в беседе с «360» заявила, что если бы с отцом что-то случилось, она была бы в курсе. По ее мнению, такое внимание СМИ к состоянию отца понятно, но вместе с тем неясно, зачем порой придумывать новости на ровном месте.

«Я знаю, что они должны были поехать, просто они всегда вместе ездят, бывает, что ездят и обследоваться, и подлечиться, да. К стоматологу тоже. Если бы что-то случилось, мне бы сказали. Я полагаю, что с ними все в порядке. Почему какие-то обыденные вещи СМИ так раздувают», — заключила она.

О том, что Дроздов якобы попал в больницу в Москве, ранее сообщил Shot. Источник Telegram-канала утверждал, что речь идет о дневном стационаре. По его словам, телеведущему нужно посещать процедуры каждый день и потом возвращаться домой.