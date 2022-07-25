«Полный бред». Илон Маск опроверг роман с женой сооснователя Google

Американский предприниматель Илон Маск назвал «полным бредом» сообщения СМИ о его интрижке с женой сооснователя компании Google Сергея Брина Николь Шэнэхэн. Маск написал опровержение в Twitter.

«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — заявил он.

О том, что Сергей Брин разводится с супругой, предположительно, из-за ее романа с Илоном Маском, накануне сообщила газета The Wall Street Journal. Маск и Шэнэхэн якобы недолго встречались в конце прошлого года, когда ее отношения с Брином уже охладели, но супруги еще не разъехались. В издании указали, что это положило конец многолетней дружбе миллиардеров, хотя Илон Маск на коленях умолял Брина о прощении.

Сергей Брин подал на развод в январе после трех лет брака. Источник The Wall Street Journal отметил, что у пары начались проблемы на фоне карантинных ограничений из-за пандемии — они не могли решить вопрос с уходом за маленькой дочерью. Роман Николь с Маском стал для ее мужа последней каплей.