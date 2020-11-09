Решение киностудий отстранить Деппа от съемок объясняется тем, что он проиграл в суде таблоиду The Sun по делу о домашнем насилии в отношении бывшей супруги Эмбер Херд.

«Сумасшедшие. <…> Я думаю, что эта бредовая идея пришла им в головы не сама по себе, а отвечая на запросы трудящихся. <…> Это полный бред, ерунда, чепуха», — обозначил Бортко.