09 ноября 2020, 18:54
«Полный бред, ерунда, чепуха». Бортко — о решение киностудий отстранить Деппа от съемок
Депутат Госдумы и режиссер Владимир Бортко обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что руководство голливудских компаний попросило Джонни Деппа покинуть актерский состав картин «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари».
Решение киностудий отстранить Деппа от съемок объясняется тем, что он проиграл в суде таблоиду The Sun по делу о домашнем насилии в отношении бывшей супруги Эмбер Херд.
«Сумасшедшие. <…> Я думаю, что эта бредовая идея пришла им в головы не сама по себе, а отвечая на запросы трудящихся. <…> Это полный бред, ерунда, чепуха», — обозначил Бортко.