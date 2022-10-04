«Полный бред». Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о возможном убийстве артиста | 360°

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«Полный бред». Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о возможном убийстве артиста

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох назвал бредом слухи о возможном убийстве артиста

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Слухи о криминальном характере смерти певца Бориса Моисеева являются бредом, рассказал «360» его концертный директор Сергей Горох. Он добавил, что ничего не знает о возможном проведении проверки по этому вопросу.

«Я такую новость не видел, но думаю, что это чисто бред. У меня такой информации нет, честно говоря. Полный бред. <…> Пока ничего не слышал, завтра девять дней [с момента смерти артиста]», — заявил собеседник «360».

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что столичные следователи начали проверку обстоятельств гибели Бориса Моисеева. По данным издания, СК организовал проверку по статьям об убийстве и о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Канал отметил, что окончательную причину смерти певца установят после проведения экспертиз.

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Исполнитель умер 27 сентября. Ему было 68 лет. С 2010 года Моисеев перенес три инсульта. В последние годы он чувствовал себя нехорошо, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, певцу было в тягость любое общение. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Умер Борис Моисеев

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