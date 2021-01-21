«Полно невест, все тебя ждут»: россиянки позвали Бена Аффлека в Россию после его расставания

Американский актер Бен Аффлек разорвал отношения с актрисой Аной де Армас. После этого россиянки стали атаковать его Instagram, оставляя комментарии в качестве поддержки.

Накануне журналисты сообщили, что Аффлек расстался со своей возлюбленной. Точная причина такого решения пока не называется. По некоторым данным, актеры не смогли договориться о планах на будущее. Теперь Аффлек занимается воспитанием детей и дальше строит свою карьеру.

После новости о расставании под последним постом актера в соцсети стало быстро расти количество комментариев. Пользователи оставили уже более 4,8 тысячи сообщений. Больше всего под постом слов на русском языке. Девушки поддержали актера, а также предложили приехать за новой невестой в Россию.

«Бен, мы с тобой. Лети на Мальдивы — развей грусть», — написала одна из девушек.

«Бен, ну чего ты так? Ладно, не расстраивайся, приезжай в Россию погуляем, невесту найдем», — предложила другая.

«Бен, держитесь, искренне переживаю за вас в сложившейся ситуации. Верю, что вам под силу выдержать это испытание», — отметили в комментариях.

«В России полно невест, все тебя ждут», — заявила пользовательница.

Бену Аффлеку 48 лет. Он снимался в таких фильмах, как «Лига справедливости», «Город воров», «Операция „Арго“» и многих других.