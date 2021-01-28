«Полная чушь»: адвокат опроверг «нычки» Ефремова от жены в банке

Актер Михаил Ефремов не прятал от своей жены Софьи Кругликовой деньги в банковской ячейке. Сообщения об этом в СМИ — полная чушь, заявил «360» адвокат артиста Петр Хархорин.

«Полная чушь, полная... Писал это человек, который, судя по всему, пользуется непонятными источниками. <…> У них материальные вопросы все были решены еще в ноябре», — рассказал адвокат Ефремова.

О том, что Ефремов якобы отказался передать своей супруге права на банковскую ячейку, в которой спрятаны деньгами, ранее со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Mash. Адвокат артиста опроверг это.

«Эта ячейка давно уже использована, никаких проблем там не было», — заверил Хархорин.

Защитник рассказал, что Ефремов сейчас действительно работает в швейном цеху в колонии. По словам адвоката, артист в шутку сравнивает себя с древнегреческим божеством.

«Чем занимается? Замки в молнии вставляет. Серьезно! Он в швейном цеху работает. Я говорю, Миша, чем занимаешься? Я, говорит, Зевс — укрощаю молнии. Ну, появилась самоирония такая», — сообщил адвокат.

Ефремов, отбывающий наказание в Белгородской области, был приговорен к восьми годам колонии, но после обжалования суд сократил срок до 7,5 года. Актер был признан виновным по делу о смертельном ДТП в Москве.