Знаменитости 03 марта 2024, 21:59 Полиция задержала Пророка Санбоя во время концерта в Петербурге Freepik

Читать 360tv в

Полицейские сорвали концерт исполнителя Пророка Санбоя (настоящее имя Геннадий Чернецов) в Санкт-Петербурге. Блогера увели со сцены на глазах у посетителей клуба, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 55-летний музыкант выступал в клубе Action Club. Правоохранители остановили концерт и попросили Санбоя вместе с вещами пройти в служебную машину. Причины задержания блогера не сообщались.

Реклама

Неделю назад в Нижнем Новгороде силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков остановили выступление рок-группы Distemper. Они проверили у музыкантов документы и уехали, никого не задержав.

В январе сотрудники правоохранительных органов неожиданно явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. До этого в клубе давала концерт группа «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли выступал в одном носке, надетом на половой орган.