Полиция проверит конфликт с участием Витаса в караоке-клубе в Москве | 360°

Знаменитости 23 октября 2022, 21:58 Полиция проверит конфликт с участием Витаса в караоке-клубе в Москве РИА "Новости"

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали проверку после конфликта между двумя мужчинами в развлекательном заведении в центре российской столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. Как утверждает издание mk.ru, одним из участников был певец Виталий Грачев, более известный под псевдонимом Витас.

По данным СМИ, на Витаса написали заявление в полицию. Конфликт произошел в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Артист вступил в словесную перепалку с сидящим за соседним столиком мужчиной. В результате ссоры был распылен газовый баллончик, у пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз.

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Накануне в полицию обратился мужчина, сообщив о нападении с использованием газового баллончика. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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Витас получил известность благодаря своему необычному голосу — он исполняет песни фальцетом. Самые известные его песни — «Опера № 2» и «Седьмой элемент». Артист популярен не только в России, у него много поклонников в азиатских странах.