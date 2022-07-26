Полиция проверяет посты блогера Данилы Поперечного на предмет дискредитации ВС России, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, некий Максим Васильев подал заявление правоохранителям, в котором указал, что блогер «плохо относится к спецоперации» и публикует «опасные посты».

По информации РЕН ТВ, заявление поступило в МВД России по Ярославскому району Москвы.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, пока местонахождение блогера неизвестно, добавили «Известия».

В феврале Данила Поперечный опубликовал видео, в котором выступил против спецоперации России на Украине. Роскомнадзор внес ролик в список запрещенных материалов. В марте комик уехал из страны, однако уже через два месяца заявил о своем возвращении.

За «публичные действия, направленные на дискредитацию» российской армии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По статье 20.3.3. КоАП РФ можно получить штраф до 100 тысяч рублей, для должностных лиц он увеличивается и до 300 тысяч. А максимальная санкция по статье 280.3 УК РФ — пять лет лишения свободы.