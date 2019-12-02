Полиция проверит блогера Гобзавра после видео с избиением

В главке МВД по Челябинской области начали проверку после того, как блогер Гобзавр избил свою мать и снял это на видео.

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Видео с избиением житель Челябинска Андрей Яшин (известный как Гобзавр) опубликовал 1 декабря. Он часто выкладывает ролики со своей матерью, одетой в парик, обычно женщина смеется его шуткам в кадре. Но в этот раз Яшин сорвал парик и начал бить свою мать по голове.

Пользователи в комментариях осудили жителя Челябинска. Некоторые предположили, что все это является PR-ходом, но все равно пожелали, чтобы видео проверили правоохранители. В тот же день Гобзавр опубликовал новый ролик. Там он вновь появился со своей матерью, на видео челябинец извинился перед женщиной, а та заверила, что ничего страшного не произошло.

Теперь блогером заинтересовались правоохранители. В комментарии «360» в челябинском управлении МВД сказали, что начали проверку после публикации видео. Результаты станут известны через несколько дней.