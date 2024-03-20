Эксклюзив 20 марта 2024, 11:32 Полиция подтвердила дебош с участием актера Никиты Кологривого МВД Новосибирска: заявление на Никиту Кологривого поступило, идет проверка РИА «Новости»

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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане. Полиция приняла заявление и начала проверку, сообщила «360» пресс-служба Управления МВД России по Новосибирску.

«Пока эта информация [о задержании] у нас еще уточняется. Заявление поступало, проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сказала представитель ведомства.

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Скандал произошел в ночь на 19 марта. Совладелец ресторана рассказал RT, что пьяный Никита Кологривый укусил официантку, разделся и подрался с сотрудниками. Бизнесмен обратился в полицию. Агент актера подтвердил факт драки и заявил, что проблему уладили.

За два дня до этого в Новосибирске прошла встреча с поклонниками. Никите Кологривому не понравился прием, он поругался с организаторами и ушел из кинотеатра, но потом вернулся.