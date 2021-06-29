Полиция не признала бывшего мужа Максаковой вором в законе

Правоохранители отказались признавать бывшего мужа оперной певицы Марии Максаковой вором в законе. Полиция отказала ей в просьбе и не стала возбуждать против Владимира Тюрина дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», написала газета «Коммерсант».

В МВД не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Тюрина. Однако адвокат певицы Вадим Багатурия считает, что еще не все потеряно. Он полагает, что проверка будет возобновлена. А Максакова уже направила обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Максакова заподозрила своего бывшего гражданского мужа в том, что он вор в законе, когда посмотрела на YouTube фильм о неких криминальных авторитетах. Среди них Тюрин якобы был центральной фигурой.

Максакова ранее обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить, действительно ли ее бывший муж является вором в законе. Оперная певица объясняла это тем, что опасается за свою жизнь. Она утверждала, что Тюрин якобы может убить ее, чтобы заполучить квартиру в центре Москвы.