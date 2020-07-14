Полиция нашла тело звезды сериала «Хор» Наи Ривера. Видео

Шериф округа Вентура сообщил, что спасатели нашли тело актрисы Наи Ривера, пропавшей 8 июля на озере Пиру в Калифорнии. По его данным, полиции не удалось обнаружить признаков насилия или суицида. Семью уже известили о находке.

Он рассказал Daily Mail, что, скорее всего, актриса нашла в себе достаточно сил, чтобы вытащить из воды четырехлетнего сына Джози, но сама забраться в лодку уже не смогла.

Мальчик был найден спящим рядом со спасательным жилетом. Он рассказал, что купался вместе с мамой, затем она подняла его на борт. Когда он обернулся, женщина исчезла в воде.

Озеро расположено в 20 км от места, где выросла Ривера. Она называла его своим прибежищем несмотря сильное и холодное течение. Тело 33-летней актрисы было найдено в седьмую годовщину смерти еще одной звезды сериала Кори Монтейт.

Вскрытие тела еще не проводилось, но, учитывая, что в озере больше никто не пропадал, полиция уверена, что найдена была именно Ная Ривера.

Полицейские рассказали изданию, что было мучительно наблюдать за горем семьи актрисы.

Ее отец не смирился тем, что Ная была объявлена погибшей и поисковая операция была прекращена, и сам начал нырять в озеро, чтобы найти дочь.