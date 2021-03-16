16 марта 2021, 13:57
Полиция начала расследование смерти сына экс-супруга Уитни Хьюстон
Полиция ведет расследование по поводу смерти сына музыканта Бобби Брауна-старшего. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.
Патологоанатом, который участвует в расследовании уточнил, что пока данные о вскрытии тела не будут афишироваться.
По официальным данным Браун-младший страдал от заболевания сердца и перед смертью перенес ОРВИ. Полицейские уточнили, что не нашли признаков насильственной смерти на его теле.