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    16 марта 2021, 13:57

    Полиция начала расследование смерти сына экс-супруга Уитни Хьюстон

    Дарья Морозова

    Полиция ведет расследование по поводу смерти сына музыканта Бобби Брауна-старшего. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

    Патологоанатом, который участвует в расследовании уточнил, что пока данные о вскрытии тела не будут афишироваться.

    По официальным данным Браун-младший страдал от заболевания сердца и перед смертью перенес ОРВИ. Полицейские уточнили, что не нашли признаков насильственной смерти на его теле.