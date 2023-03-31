31 марта 2023, 17:25
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проверит музыканта Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы начала проверку в отношении комика Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Поводом для нее стала публикация песни, критикующей спецоперацию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России», — отметил источник.
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По итогам проверки примут процессуальное решение. Музыканту грозит штраф или административный арест.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров причислил Слепакова к предателям после его заявлений об СВО. Он назвал заявления комика фекалиями и поводом для расстройства желудка и диареи.
В конце января Слепакову пригрозили уголовным делом после исполнения сатирической колыбельной от лица матери: один из ее сыновей погиб в бою, другой уехал за границу. В Совфеде в качестве наказания предложили запретить юмористу выступать в России.
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