Знаменитости 31 марта 2023, 17:25 Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России Полиция Москвы проверит музыканта Слепакова по статье о дискредитации ВС России РИА «Новости»

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Полиция Москвы начала проверку в отношении комика Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Поводом для нее стала публикация песни, критикующей спецоперацию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России», — отметил источник.

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По итогам проверки примут процессуальное решение. Музыканту грозит штраф или административный арест.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров причислил Слепакова к предателям после его заявлений об СВО. Он назвал заявления комика фекалиями и поводом для расстройства желудка и диареи.

В конце января Слепакову пригрозили уголовным делом после исполнения сатирической колыбельной от лица матери: один из ее сыновей погиб в бою, другой уехал за границу. В Совфеде в качестве наказания предложили запретить юмористу выступать в России.