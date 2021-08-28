Российские полицейские нагрянули к Тиллю Линдеманну

Полицейские в штатском пришли к Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию. Силовиков, которые нагрянули к лидеру группы Rammstein, заметили очевидцы в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области.

Сотрудники полиции пришли в номер к музыканту, чтобы провести с ним беседу. Какой темы касался разговор, неизвестно. Предположительно, визит связан с предстоящим фестивалем «Макларин за Родину» в Твери, на котором 29 августа выступит Линдеманн.

О визите силовиков в номер к Линдеманну сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель холдинга «Афанасий», организатор фестиваля Максим Ларин. Он уточнил, что у правоохранителей возникли претензии к футболкам «Макларин за Родину», появление людей в них на фестивале может трактоваться как несанкционированный митинг в поддержку партии «Родина».

Источник: «ВКонтакте», страница Максима Ларина

«Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют. Я все, что мог, сделал для вас. Но против лома у меня нет приема. Будут новости — сообщу», — написал Ларин.

Линдеманн находится в России, где также готовится выступить на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве. Фронтмен Rammstein даст концерт на Красной площади 4 и 5 сентября.