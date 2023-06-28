Знаменитости 28 июня 2023, 16:23 Полицейские нагрянули домой к блогеру Роману Желудю из-за заявления фанатки «112»: фанатка блогера Романа Желудя написала на него заявление в полицию после стрима РИА «Новости»

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Одна из фанаток Романа Желудя (настоящая фамилия — Керимов) обратилась в полицию после стрима блогера. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Девушка являлась поклонницей блогера. Она давно подписана на 27-летнего Желудя в соцсетях и следит за его жизнью. Но последний стрим блогера напугал фанатку настолько, что она обратилась в правоохранительные органы.

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Девушка слила полицейским адрес, где живет блогер, а также содержание всех прямых эфиров, в которых Желудь нецензурно выражался, рассказывал об употреблении наркотиков и делился мыслями о смерти.

«Полицейским ничего не оставалось, кроме как поехать по домашнему адресу Романа Керимова. Соседи сообщили, что блогера уже два месяца никто не видел», — отметили в публикации.

Чем закончилось дело и где находится блогер, пока неизвестно. Но в середине июня он записал видео, на котором рассказал о смерти своей матери. Женщина два года боролась с раком, однако в ночь на 16 июня скончалась. Мать блогера лечилась и даже перенесла химиотерапию. Но сам Роман признался, что не хотел, чтобы ей снова пришлось через это пройти.