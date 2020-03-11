Политолог: Водонаева может повторить опыт Собчак

«На политический конфликт она идти не будет, а вот возможность принять участие в какой-нибудь избирательной кампании ей может быть интересна. Водонаева выглядит карикатурным представителем элиты, который может принять на себя огонь критики от населения и в то же время не создавать проблем для власти», — подчеркнул Макаркин.

По мнению политолога, Водонаева делает политические высказывания для эпатажа. Он усомнился в том, что звезда готова на серьезные действия. Эксперт отметил, что у телеведущей нет шансов на нормальные результаты по итогам выборов.

«Я с трудом представляю, какую она может создать партию или какой для нее можно найти одномандатный округ», — резюмировал Макаркин.

Политолог и генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что Водонаева может быть членом «Справедливой России».

«Брат Водонаевой — Стас Водонаев, член партии «Справедливая Россия» в Одинцово. Возможно, посты Алены о ценах на продукты — это результат разговоров с братом из социалистической партии. Поэтому СР больше бы подошли семье Водонаевых, чем абсолютно спойлерский и нежизнеспособный проект вроде «женской партии», — заявил Гращенков.