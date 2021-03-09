Политолог: интервью принца Гарри и Меган Маркл не нанесет сильного вреда монархии

Председатель Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко считает, что сенсационное интервью принца Гарри и Меган Маркл не сильно отразится на монархии в Великобритании. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда».

Он объяснил, что это слишком важный институт в стране, поэтому скандалы едва ли способны его разрушить.

«Но кризис вокруг леди Ди был намного был более болезненным ударом, чем нынешняя история. Конечно же Меган Маркл будет использовать аналогию», — уверен Минченко.

Интервью пары телеведущей Опре Уинфри вышло на телеканале CBS 8 марта. Они рассказали, как тяжело им было во дворце, пока они не приняли решение об уходе. Также Маркл призналась, что ее посещали мысли о суициде и что цвет кожи их первого ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье.

Меган Маркл рассказала телеведущей: еще будучи беременной первенцем, она сразу узнала, что сын не получит статус принца. Это также означало, что ему не предоставят охрану, как всем остальным членам королевской семьи. Маркл назвала это грубым нарушением традиций.