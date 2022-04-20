Политолог Елисеева поддержала запрет на въезд в Россию украинским блогерам и артистам

Политолог Наталья Елисеева заявила, что украинским знаменитостям, которые негативно высказывают в адрес России, следует запретить въезд в страну. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она отметила, что те, кто осуждает действия государства, не должны зарабатывать на его территории.

«Мне кажется, надо какой-то последовательности придерживаться: если тебе здесь так не нравится, то что тебе здесь тогда делать?» — считает Елисеева.

Также она добавила, что такие знаменитости могут распространять ложную информацию о стране.