Знаменитости 09 августа 2023, 10:46 Политолог Домрин назвал уход из жизни Володарского большой потерей для страны

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Российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет. Его уход из жизни — настоящая потеря для всей России, рассказал политолог-американист, профессор ВШЭ Александр Домрин сайту телеканала «Звезда».

По его словам, у Володарского была исключительная жизнь, он полностью ее заслужил. Писатель всегда достойно отвечал на любовь и ненависть окружающих по отношению к себе.

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Отмечается, что известный ведущий скончался после продолжительной болезни. Церемония прощания с Володарским пройдет 11 августа.