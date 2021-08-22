Полину Гагарину пристыдили за приписывание чужих заслуг

Каскадер и чемпионка по спортивной гимнастике Карина Асмус раскритиковала певицу Полину Гагарину после ее заявления, что она сама исполнила сложный трюк в новом клипе. Девушку возмутило такое заявление исполнительницы, и она опубликовала разоблачающий пост на своей странице в Instagram.

Речь идет о последнем клипе Гагариной на песню «Вчера». По сюжету героиня в исполнении певицы выпрыгивает из едущей по трассе машины и начинает танцевать. Исполнительница в беседе с фанатами заявила, что сама выполнила сложный трюк и не прибегала к помощи профессионалов.

Источник фото: Youtube.com

«У нас, каскадеров, вопрос — ну как так?! Это неправда», — написала Асмус. В качестве аргумента она уточнила, что на съемках клипа присутствовала целая команда постановщиков трюков. Опасную сцену, по ее словам, выполняла Светлана Токарская-Пасхина. Профессиональный каскадер.

«У вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!» — обратилась Асмус к Гагариной.

Она отметила, что это не первый случай, когда артисты приписывают себе все опасные и сложные трюки на съемках, чем каждый раз обижают профессионалов, которые рискуют жизнью и здоровьем.