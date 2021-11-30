Певица Полина Гриффис рассказала, почему покинула группу A’Studio, в которой на протяжении долгого времени была солисткой. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Певица рассказала, что в какой-то момент ее стали приглашать на выступления отдельно от группы. Большое количество заказов не понравилось фронтмену Байгали Серкебаеву. Певица решила посещать мероприятия без разрешение, передало РИА ФАН.

«В итоге мне пришлось из группы уйти. Не только поэтому — у меня было большое желание делать свою музыку. А в составе A’Studio я не могла этим заниматься», — рассказала она.