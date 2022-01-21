Полина Гагарина восхитила поклонников своим внешним видом

Певица Полина Гагарина отправилась отдыхать на Мальдивы. В своих социальных сетях она не переставала делиться с фанатами кадрами с отдыха. Об этом сообщили Nation News.

В последний год певица сильно сбросила вес. Часть поклонников написала, что знаменитость испортила свою внешность диетами, однако другая половина поддержала изменения Гагариной, отметив, что ее стройная фигура является предметом зависти.

Во время своего отдыха Гагарина опубликовала фотографию, на которой она позирует в море в купальнике желтого цвета. Артистка отметила, что отлично провела отдых и не хочет покидать теплую страну.

Под снимком поклонники написали множество комплиментов. Многие отметили, что внешний вид женщины является потрясающим.

«И это мать двоих детей», «Самая красивая женщина в мире», «Какая хорошенькая», «Кайф на фотках», «Очень красивые фотографии, живые, Полина супер», «Фигура просто огонь, надо понимать какой это труд», — отметили фанаты.