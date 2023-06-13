Знаменитости 13 июня 2023, 23:05 Полина Гагарина задолжала налоговой сотни тысяч рублей Певица Полина Гагарина задолжала налоговой службе 381 тысячу рублей РИА «Новости»

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Певица Полина Гагарина задолжала государству сотни тысяч рублей по итогам 2022 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

В материале указано, что за вокалисткой числится долг размером в 381 тысячу рублей. Вероятно, эту сумму артистка не выплатила по налогам на недвижимость или доходы. При этом задолженность пока не передали судебным приставам.

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Как отметили авторы материала, за последний год у Гагариной произошли дорогостоящие перемены. Она въехала в большой дом, который строился несколько лет. Кроме того, впервые за долгое время звезда выпустила музыкальный альбом. По словам самой исполнительницы, на творчестве она экономить не стала. Над ее песнями работали только лучшие музыканты, авторы, аранжировщики и студии звукозаписи.

Еще одной серьезной тратой Гагариной стало концертное шоу «Навсегда» на широкой площадке «Мегаспорта» в Москве. Мероприятие включало в себя много декораций и эффектов, поэтому обошлось звезде в кругленькую сумму. С этой же программой артистка собирается колесить по стране, новые выступления уже запланированы до следующего года.

Ранее налоговая служба заблокировала счета компании мужа певицы Риты Дакоты. Причиной подобных мер стало непредоставление налоговой декларации.