Полина Гагарина рассказала о своей любви к Санкт-Петербургу

Певица Полина Гагарина выступит на ROOF FEST 24 июля в Санкт-Петербурге со своей новой программой «Обезоружена». В интервью газете «Петербургский дневник» она рассказала, за что любит этот город.

«Петербург — мой любимый город, открывшийся мне своей северной красотой как подарок на совершеннолетие. В тот холодный и солнечный март я была поражена, что этот город может давать столько вдохновения моей душе», — рассказала певица.

Она назвала свои любимые места в городе: это район вокруг Исаакиевского собора — Медный всадник, Сенатская площадь, набережная реки Мойки.

Также Гагарина рассказала о предстоящем концерте. В нем примет участие расширенный состав музыкантов, в частности, духовая секция. Также впервые вживую прозвучат новые песни певицы.

«В этот раз мы порадуем зрителей фестиваля особой музыкально-эстетской атмосферой. А еще на концерте прозвучит моя новая песня „Вода“, выпущенная в июне этого года в составе нового ЕР альбома», — рассказала Гагарина.