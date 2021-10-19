Полина Гагарина рассказала о панических атаках

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина призналась подписчикам в Instagram, что в течение четырех лет она страдала паническими атаками. Подобное признание артистка сделала впервые.

Он рассказала, что последние два года панические атаки ее не беспокоили. Но раньше они заставали ее в самых неожиданных местах, даже в транспорте.

«Врагу не пожелаешь. Они заставали меня везде, даже в самолете. Последние почти два года их нет. С тех пор, как случились перемены в жизни. От этого я делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия», — написала Гагарина в Stories.

Ранее Гагарина прокомментировала свой развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. По ее словам, расставание прошло мирно. И сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения ради детей. Но недавно бывший муж в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что подал в суд иск к своей экс-супруге. Он отметил, что артистка сама подала идею общаться через адвокатов. Бывшие супруги не могут договориться по поводу общения с их общей дочерью Мией.