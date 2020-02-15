Полина Гагарина рассказала, что зарабатывает больше мужа в 140 раз

В месяц певица получает примерно 28 миллионов, в то время как ее муж Дмитрий — 200 тысяч рублей. Он работает фотографом, имеет собственную фотостудию.

Гагарина рассказала, что такая разница в зарплатах ее вовсе не смущает.

«Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия», — уточнила она.

Ранее Гагарина высказала свое мнение об участниках нового сезона шоу «Голос.Дети». Она назвала их ангелами и добавила, что ее «сердце выскакивало каждый раз», когда мальчишки и девчонки принимали решение стать членами ее команды. Исполнительница поблагодарила ребят и выразила восхищение их талантом, храбростью и смелостью.