15 февраля 2020, 16:37
Полина Гагарина рассказала, что зарабатывает больше мужа в 140 раз
Полина Гагарина рассказала о своем доходе. Оказалось, певица зарабатывает больше своего супруга Дмитрия Исхакова в 140 раз. Об этом сообщило издание «Дни 24».
В месяц певица получает примерно 28 миллионов, в то время как ее муж Дмитрий — 200 тысяч рублей. Он работает фотографом, имеет собственную фотостудию.
Гагарина рассказала, что такая разница в зарплатах ее вовсе не смущает.
«Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия», — уточнила она.
Ранее Гагарина высказала свое мнение об участниках нового сезона шоу «Голос.Дети». Она назвала их ангелами и добавила, что ее «сердце выскакивало каждый раз», когда мальчишки и девчонки принимали решение стать членами ее команды. Исполнительница поблагодарила ребят и выразила восхищение их талантом, храбростью и смелостью.