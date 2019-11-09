Полина Гагарина расплакалась на «Голосе» и убежала из студии. Видео

С 2003 года Клинаев выступает с музыкальной группой «Москва-сити». Теперь он решил попробовать свои силы в шоу «Голос». Его погибший сын при жизни тоже был музыкальным ребенком. В 15 лет Егор также проходил слепые прослушивания на конкурсе.

«Он многое сделал, но многое не успел. Я думаю, он все видит и помогает мне. Поэтому сюда я пришел — ради Егора и моей семьи», — рассказал Клинаев.

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Мужчина исполнил песню «Колыбельная» Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова. К нему повернулся один член жюри — лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Полина Гагарина прокомментировала выступление Клинаева.

«Я знаю, с кем говорю. И очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Никому не пожелаю такого пережить. Хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, чтобы вы жили, чтобы вы еще радовались много-много дней», — отметила певица.

После этого она заплакала и выбежала из студии.

Егор Клинаев участвовал в ансамбле «Непоседы». В 2015 году он выступил на шоу «Голос. Дети», но к нему не повернулся ни один член жюри. Юноша сыграл в 19 фильмах и сериалах, самый известный из них — «Физрук».

Молодой человек погиб 27 сентября 2017 года. Клинаев-младший ехал ночью на своей машине по МКАД. Актер заметил, что столкнулись три машины. Он подошел к пострадавшим и поинтересовался, нужна ли помощь. Юноша стоял на дороге, как на него наехала иномарка, водитель которой не заметил на автомагистрали аварию.