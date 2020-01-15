Полина Гагарина пожаловалась на трудности в путешествии на Мальдивы

Артистка заметила, что у ее маленькой дочки Мии поднялась температура еще до вылета.

«Уже в этот момент я была готова никуда не ехать и возвращаться домой! Волевым семейным решением мы двинулись дальше. Взлетали мы спокойно, Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула», — пояснила Гагарина.

Однако в полете началась сильная турбулентность, которая напугала и девочку, и ее маму.

«За столько лет полетов такой силы турбулентности я никогда не чувствовала. Я побелела от страха. Все на столиках падало, летало в воздухе», — уточнила исполнительница.

По словам Гагариной, семья сделала пересадку, но и второй перелет не прошел гладко.

«В середине полета нас опять затрясло, но меня успокаивало то, что Миюша в отличном настроении и ничего не замечает! Мы начали играть и как-то пережили второй самолет! Но впереди нас ждал… маленький „кукурузник“ до острова! 3-ий самолет за сутки! Всё бы ничего, если бы его не задержали на час — вот этот час точно был лишним, он нас добил! Миюша по-настоящему устала, начала дико реветь и ее практически ничем было не отвлечь, наконец-то мы кое-как погрузились!» — рассказала певица.