Полина Гагарина переехала в новый дом

Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками счастливой новостью в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что состоялся ее долгожданный переезд в новый дом. Об этом написала «Газета.ru».

Теперь у каждого из ее детей появится своя комната.

«Мы переехали в дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию уговаривания», — сообщила певица.

Для дочери она подготовила «принцессину кроватку», что бы спать в ней «было одно удовольствие». Певица попросила фанатов рассказать в комментариях, как прошел их переезд в новую квартиру или дом.

Коллеги по цеху и поклонники Гагариной поздравили ее с новосельем.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей: Андрея от актера Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова. Сейчас она в браке не состоит.