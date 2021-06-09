Полина Гагарина объяснила, почему не отвечает на вопросы о разводе

Певица Полина Гагарина объяснила поклонникам, почему не хочет обсуждать свой развод с фотографом Дмитрием Исхаковым, рассказало ИА NationNews. Стоит отметить, что фотограф, в отличие от бывшей супруги, совсем не прочь поговорить на эту тему.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. В браке у них родилась дочь Мия. А в прошлом году пара объявила о разводе. Хотя слухи о том, что дела у них в отношениях идут не очень, ходили давно.

После развода Гагарина не давала никаких интервью на эту тему и всячески избегала вопросов о бывшем муже. Исхаков же, напротив, часто говорит об этом в интервью, рассказывает о сложностях в отношениях с певицей и о причинах их разрыва.

На днях Гагарина рассказала в своем Instagram, почему не рассказывает о разводе. Певица объяснила, что не хочет выставлять личную жизнь напоказ и высказываться публично об отце своего ребенка.

«Считаю это невозможным! <…> Уважаю и ценю годы, проведенные вместе», — сказала Гагарина в Stories.

Поклонники певицы одобрили ее решение. Судя по комментариям, многие считают, что поведение Гагариной — более достойное, чем ее бывшего мужа.