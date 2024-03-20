Эксклюзив 20 марта 2024, 14:23 «Полезли наружу детские травмы». Психолог — о выходках Кологривого на фоне популярности Психолог Сибирский назвал дебош Кологривого стратегией для привлечения внимания Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Восходящая звезда российского кино Никита Кологривый оказался в центре скандала после пьяного дебоша в Новосибирске. Актер попытался флиртовать с официанткой, укусил ее, а затем спровоцировал драку с посетителями и охраной. Психолог Артемий Сибирский в интервью «360» рассказал, что артист либо пытается привлечь к себе лишнее внимание, либо не справляется с собственной популярностью.

«Никита — довольно интересный человек, личность с ярко выраженной силой духа, присутствует бунтарский дух. Человек очень трудоспособен, обладает сильным интеллектом и интуицией. Насколько корректно он пользуется своими возможностями? Вопрос отдельный. То, что мы с вами наблюдаем в виде его резких высказываний, дебоша и так далее — это может быть хорошо продуманная маркетинговая стратегия», — рассказал он.

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Когда актер поднимается на высшую для себя точку, ему нужно профессионально расти и развиваться, чтобы не упасть вниз. Либо привлекать к себе еще больше внимания. И это очень работоспособная схема: делать яркие заявления, устраивать хайп на своей славе, создавать инфоповоды.

И он добился своего — везде мелькает именно он, собирая все внимание к себе, повышая свою популярность, узнаваемость, а значит — востребованность в профессиональной деятельности. Интеллектуальных способностей Никиты для такого хода точно хватит. Артемий Сибирский психолог

Однако если это не продуманная стратегия, тогда у артиста могут быть некоторые проблемы.

«Человек долго шел к своему фурору, долго вожделел этой популярности и просто не справился с таким объемом внимания и почтения, признания. Полезли наружу детские психологические травмы, возникло чувство геройства. Но оно быстро проходит, за ним остается разочарование и жесткий осадок», — заключил Сибирский.

Ранее актер театра и кино Леонид Ярмольник заявил, что Кологривого нужно показать врачам. По мнению Ярмольника, молодой человек нездоров.