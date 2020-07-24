Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал о перенесенной операции

ИА «Невские новости» сообщило, что актер упал с 12-метровой высоты. Ему наложили более 60 швов и ставили металлический пластины.

«Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше. Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно», — рассказал актер. Также он признался, что хочет поскорее забыть о перенесенных мучениях и блях, которые его еще мучают.

Казаков уточнил, что ему надо поскорее поправляться, чтобы заботиться о жене и двоих детях. Кроме того, актер рассказал, что его самочувствием интересуются друзья и знакомые. Одной из первых была его коллега по сериалу Елизавета Арзамасова. Также звонил Кирилл Емельянов и другие актеры из сериала «Кадетство».

«А всем, кто за меня беспокоится, скажу так: все хорошо, прихожу в себя», — оптимистично заявил Казаков.

Ранее актер рассказал, что попал в больницу после падения с 12-метровой высоты с приземлением на ноги.