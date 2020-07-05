Полежайкин из «Папиных дочек» попал в больницу

Российский актер Михаил Казаков, сыгравший в «Папиных дочках» двоечника Полежайкина, попал в больницу. Об этом он написал в своем Instagram.

Артист опубликовал фотографии с больничной койки. На снимке запечатлены опухшие и перевязанные бинтами ноги Казакова, подвешенные на специальную железную конструкцию. Причем под ногами виднеется кровь.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал Казаков.

Подписчики заинтересовались, что случилось с Казаковым, и пожелали ему скорейшего выздоровления. Однако актер так и не написал, из-за чего попал в больницу.

Казаков также известен также по работам «Каникулы президента», «Берега», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Кроме того, Казаков снимался в «Ералаше» и комедийном скетч-шоу «6 кадров».