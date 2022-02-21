Пол Маккартни станет хедлайнером музыкального фестиваля Glastonbury

С 22 по 26 июня пройдет знаменитый музыкальный фестиваль Glastonbury, хедлайнером которого станет британский музыкант, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни. За неделю до выступления ему исполнится 80 лет, написала газета The Sun.

Музыкант должен выйти на сцену вечером 25 июня после выступлений британского исполнителя Ноэля Галлахера и певицы Хаим. На этом фестивале Маккартни будет самой пожилой приглашенной звездой, сообщили «Известия».

Последний раз музыкант был хедлайнером на фестивале Worthy Farm, Somerset в 2004 году. Он также должен был выступать и в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса организаторы отменили концерт. Сейчас ситуация с вирусом также остается нестабильной, однако бывший участник The Beatles настоял на своем участии в фестивале.

Ранее Маккартни рассказал журналистам The Guardian, что знаменитая на весь мир группа распалась из-за Джона Леннона. Музыкант подчеркнул, что группа могла прожить намного дольше, если бы его коллега не ушел из коллектива.