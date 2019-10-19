Пол Дано сыграет злодея в новом фильме про «Бэтмена»

Пол Дано возможно присоединится к Роберту Паттинсону в новом фильме Мэтта Ривза Warner Bros. «Бэтмен».

Дано предложили роль суперзлодея Загадочника сразу после того, как Джон Хилл от нее отказался.

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Предполагается, что подготовка к съемкам фильма начнется этим летом. Официальная дата начала съемок не установлена, хотя ходят слухи, что они могут начаться в конце 2019 или начале 2020 года. «Бэтмен» должен выйти в кинотеатрах 25 июня 2021 года.

Пол Дано станет вторым актером, сыгравшем культового преступника Загадочника после того, как Джим Керри ранее играл эту роль в «Бэтмен навсегда».

Ранее стало известно, китайское правительство за неделю до релиза фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» решило не выпускать его в прокат.