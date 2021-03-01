Бурунов рассказал, почему не хочет покупать личный самолет

Актер Сергей Бурунов, в юности мечтавший стать летчиком, никогда не купит собственный самолет. Если появятся деньги, он будет его арендовать.

Среди знакомых Бурунова есть «очень богатые люди», владеющие бизнесджетами. «Но их приобретают в основном ради того, чтобы сказать: „У меня есть самолет!“, приложить руку к груди и закатить глаза», — сказал он kp.ru.

Актер отметил, что частный самолет «нельзя держать как велосипед, чтобы под настроение на нем кататься».

Нужно перечислять огромные налоги, оплачивать ангар, выдавать зарплату механику, проводить регламентные работы, пояснил собеседник.

«Так что, если у меня будет безумно много денег, я буду брать технику напрокат, и кататься, на чем хочу. Во всяком случае, пилотировать легкомоторное воздушное судно я в свое время научился», — заявил Бурунов.

В начале 1990-х актер учился в Волгограде, в Качинском высшем военном авиационном училище по специальности «летчик-инженер».

Позднее он поступил на эстрадное отделение циркового училища имени М. Н. Румянцева, в 2002 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.