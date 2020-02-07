Покрас Лампас, Антон Токарев и Анна Левина рассказали, как найти свое призвание и не сдаваться

К 28 годам художник Покрас Лампас получил мировую известность, реализовал масштабные проекты не только в России, но и за рубежом. Он уверен, что искать новые пути самореализации нужно даже тогда, когда кажется, что их нет.

«Нужно верить в то, что ты делаешь. Важно выстроить стратегию и ни в чем себя не ограничивать. <…> Все старое может стать новым при взгляде под другим углом. Самое важное — делать как можно больше, громче, сильнее и оригинальнее», — рассказал художник.

Работать ему помогает «мысль о том, что можно влиять на современную культуру, делиться актуальными знаниями, путешествовать, встречаться с абсолютно разными людьми и объединять с ними возможности в общие силы, рискуя и создавая экспериментальные проекты».

Музыкант Антон Токарев за 25 лет прошел путь от торговца интернет-рекламой и работника ресторана поющих официантов до участника проектов «Шоу выходного дня» и «Comedy Баттл», а также финалиста шоу «Голос».

Объясняя, как пришел к известности, Токарев признался: «В какой-то момент обстоятельства сложились так, что я понял — или умру, или буду заниматься, чем хочу».

Он рассказал о способе обмануть мозг, когда он ленится или боится.

«Нужно попробовать сделать лишь маленький шаг на протяженном маршруте, — объяснил музыкант. — Это легко, поэтому страх отступает, а ты по инерции продолжаешь двигаться и в итоге выполняешь задачу целиком. Такой прием помогает мне браться за дело».

Анна Левина пришла в бокс в возрасте 26 лет. Вопреки критике в декабре 2019 года она стала чемпионкой мира в суперлегком весе.

«Если есть настоящая страсть к делу, себя просто не нужно заставлять, — поделилась спортсменка. — Это похоже на сильное чувство к человеку, когда появляется настоящее желание тратить свое время лишь на него. Каждый должен слушать интуицию. Когда-то именно она привела меня к боксу. В итоге я полюбила его всем сердцем».

Коуч-тренер и психолог София Граф отметила, что нынешняя молодежь выросла вне дефицита. Жизнь в комфорте дает повод молодым людям не ставить высоких целей.

«Для решения такой проблемы необходимо пробовать себя в разных направлениях. Также в наше время можно обратиться к специалисту, который поможет определить выигрышные стороны личности», — рассказала Граф.

Также она посоветовала не давать тревогам и сомнениям заставить мыслить в негативном ключе.